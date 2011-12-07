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Более 25 тысяч фотографий из РТ разместят в музее «Дорога памяти»

Республика оказалась в лидерах среди 29 регионов.
В Татарстане собрали более 25 тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны — их разместят в мультимедийном музее «Дорога памяти». Объект возводят в парке «Патриот», что в Московской области. По количеству собранных фотографий Татарстан в лидерах среди 29 регионов, расположенных в Поволжье, Урале и Сибири. За сбор материалов отвечает республиканский военный комиссариат. В активе уже более 25 тысяч фотографий и 847 писем фронтовиков. Собранные визуальные материалы и письма будут размещены в музее «Дорога памяти». Протяженность будущего музея составит 1418 метров.
КВ
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