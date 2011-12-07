Казанцы смогут сдать вторсырье 16 февраля

В будущее воскресенье, 16 февраля, жители Казани смогут сдать на переработку вторсырье и старую одежду. Мобильный пункт приема будет работать с 10:00 до 11:00 по адресу проспект Амирхана, дом 3, сообщает пресс-служба мэрии города. Горожане смогут сдать макулатуру, различные виды пластика и алюминия. Следует учитывать, что вторсырье нужно правильным образом подготовить, кроме того, не любые отходы можно сдать на переработку. Подробную инструкцию можно найти здесь. И здесь. Читайте также: заинтересуют ли казанцев фандоматы?