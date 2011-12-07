В Казани ограничат движение транспорта по ул. 2-я Тихорецкая

С 12 февраля по 12 апреля в Казани будет ограничен проезд транспорта на Безымянном переулке и на ул. 2-я Тихорецкая, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана. Проезд на автомобильных дорогах будет ограничиваться постепенно. С 12 февраля по 10 марта будет перекрыт участок дороги по ул. 2-я Тихорецкая (около здания № 39). С 25 февраля по 10 марта ограничение движения произойдет между зданиями № 1 Безымянного переулка, а также в районе зданий по ул. 2-я Тихорецкая (№ 41), а с 10 марта по 12 апреля перекроют пути к участку по ул. 2-я Тихорецкая в районе здания № 10.