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В РТ аграрии могут получить субсидии Минсельхозпрода РТ на приобретение минеральных удобрений

В Татарстане сельхозпроизводители могут получить бюджетные средства на приобретение минеральных удобрений под урожай 2020 года.
Эти деньги получат хозяйства, которые накопят не менее 35 кг действующего вещества минеральных удобрений на гектар посевной площади. В текущем году поставлена задача накопить свыше 70 кг действующего вещества на гектар. Поэтому районам с низкими показателями необходимо активироваться. В целом по республике по состоянию на 5 февраля приобретено минеральных удобрений в пересчете на действующее вещество более 70872 тонн или 25,3 кг действующего вещества на гектар посевов, что выше показателей 2019 года. На эту дату прошлого года в республике накопленные ресурсы составляли 23,1 кг д.в. на гектар. По последним данным в тройке лидеров Заинский район, хозяйства которого накопили минеральных удобрений 3619,8 тонн или 53,9 кг д.в. на гектар посевов (77%), Сармановский район с 4122 тоннами или 52,2 кг д.в. на гектар (74,5%) Атнинский район 2262,5 тоннами или 50,7 кг д.в. на гектар (72,5%). Хорошие показатели также в Тетюшском, Сабинском, Балтасинском, Кукморском, Мамадышском, Нижнекамском, Буинском, Азнакаевском, Арском, Тукаевском, районах. «Учитывая ежегодные сезонные колебания цен на минеральные удобрения, работу в этом направлении необходимо усилить сейчас, пока есть возможность приобрести удобрения по выгодным условиям», - отметил заместитель премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров. Минсельхозпрод РТ напоминает, минеральные удобрения являются основой получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур и восполнения выноса минеральных элементов из почвы. Удобрения не только повышают урожайность, но и улучшают его качество: увеличивается содержание сахаров, жиров и белков, а также биологически активных веществ. Поэтому районам, где работа по накоплению минеральных удобрений ведется в недостаточном объеме, необходимо обратить на это пристальное внимание.
КВ
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