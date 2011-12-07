В РТ аграрии могут получить субсидии Минсельхозпрода РТ на приобретение минеральных удобрений

Эти деньги получат хозяйства, которые накопят не менее 35 кг действующего вещества минеральных удобрений на гектар посевной площади. В текущем году поставлена задача накопить свыше 70 кг действующего вещества на гектар. Поэтому районам с низкими показателями необходимо активироваться. В целом по республике по состоянию на 5 февраля приобретено минеральных удобрений в пересчете на действующее вещество более 70872 тонн или 25,3 кг действующего вещества на гектар посевов, что выше показателей 2019 года. На эту дату прошлого года в республике накопленные ресурсы составляли 23,1 кг д.в. на гектар. По последним данным в тройке лидеров Заинский район, хозяйства которого накопили минеральных удобрений 3619,8 тонн или 53,9 кг д.в. на гектар посевов (77%), Сармановский район с 4122 тоннами или 52,2 кг д.в. на гектар (74,5%) Атнинский район 2262,5 тоннами или 50,7 кг д.в. на гектар (72,5%). Хорошие показатели также в Тетюшском, Сабинском, Балтасинском, Кукморском, Мамадышском, Нижнекамском, Буинском, Азнакаевском, Арском, Тукаевском, районах. «Учитывая ежегодные сезонные колебания цен на минеральные удобрения, работу в этом направлении необходимо усилить сейчас, пока есть возможность приобрести удобрения по выгодным условиям», - отметил заместитель премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров. Минсельхозпрод РТ напоминает, минеральные удобрения являются основой получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур и восполнения выноса минеральных элементов из почвы. Удобрения не только повышают урожайность, но и улучшают его качество: увеличивается содержание сахаров, жиров и белков, а также биологически активных веществ. Поэтому районам, где работа по накоплению минеральных удобрений ведется в недостаточном объеме, необходимо обратить на это пристальное внимание.