В Татарстане продолжается акция «Голосуй за своего земляка!»

Голосование проходит на сайте 100.tatarstan.ru. В списке 45 кандидатов из каждого района Татарстана - это люди разных поколений, профессий, составляющие гордость и славу республики. Отдать свой голос можно за одного из них. Голосование на сайте открыто до 29 февраля.Казань в этом проекте представляет легендарный певец Федор Шаляпин. Он родился в нашем городе 13 февраля 1873 года в деревянном флигеле дома Лисицына, расположенного на пересечении Рыбнорядской улицы и Собачьего переулка (ныне улица Пушкина, 10). Родители Шаляпина - крестьяне Вятской губернии. Они перебрались в Казань на заработки. В семье было трое детей. Федор - старший. Отец Иван Яковлевич работал переписчиком бумаг. Мама Евдокия Михайловна занималась поденной работой: готовила, мыла полы, стирала людям, вышивала, вязала. Чтобы как-то помочь прокормить большую семью, в детстве Шаляпину пришлось работать сапожником, резчиком по дереву, плотником. Но он мечтал стать певцом и осуществил свою мечту. В 1897 году 24-летний молодой певец приехал в родной город с гастролями уже как солист Императорского театра. Следующий раз выступил в Казани в 1899 году. А еще через 10 лет, в 1909 году, состоялся триумфальный концерт Федора Шаляпина в Дворянском собрании (ныне Казанская Ратуша). Тогда Шаляпин уже был мировой звездой, но не забыл своих казанских друзей и знакомых, первых учителей по вокалу и пригласил их на концерт. В 1922 году певец с семьей уехал за границу и больше в Россию не вернулся. Но Казань, несмотря на голодное детство, всегда вспоминал с теплом и доброй ностальгией. Жизнь Шаляпиных в Казани действительно не была легкой. Они часто переезжали: квартира в Суконной слободе, домик в поселке Ометьево... Ни один из домов, где они жили, не сохранился. Флигель, где родился Шаляпин, разобрали на дрова во время Гражданской войны. В разные годы в доме Лисицына находились склады, конторы, гостиница. Сейчас исторический памятник регионального значения восстановлен, и там планируется разместить ресторан, кафе, офисы.Кстати, несколько лет назад в Казани была представлена уникальная фотография родителей Федора Шаляпина - Ивана Яковлевича и Евдокии Михайловны. Это фото случайно обнаружили в архиве родственников Шаляпина. 13 февраля отмечается 147-летие со дня рождения Федора Шаляпина. В этот день в Казани состоится торжественное богослужение в Богоявленском соборе и возложение цветов к памятнику певцу на улице Баумана. После все желающие смогут побывать на бесплатной пешеходной экскурсии по шаляпинским местам Казани. Также в день рождения великого певца станет известно имя молодого вокалиста - лауреата Шаляпинской стипендии 2020 года. Стипендию для одаренных детей Шаляпин учредил в 1912 году. В Казани традицию вручения ежегодной Шаляпинской стипендии возродили в 2000 году. Учредителем стипендии является Национальный музей РТ.