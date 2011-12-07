Лыжня России в Казани состоится на четырех площадках

Спортивный праздник традиционно пройдет на четырех площадках: в Горкинско-Ометьевском лесопарке, в пойме реки Казанки по ул. Гаврилова, в поселке Нагорном, основной старт будет дан на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино, сообщает подробности пресс-служба мэрии Казани.

Все желающие смогут принять участие в лыжных забегах на 2 км, 3 км, 5 км и 10 км.

На центральной площадке — на стадионе «Локомотив» — первые забеги стартуют с 8.00. В это время на дистанции 2 км, 3 км и 5 км, в зависимости от возрастных ступеней, по очереди выйдут претенденты на получение знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Затем к забегам присоединятся юные и взрослые спортсмены — им предстоит пробежать дистанции 5 км и 10 км.

Сразу после завершения гонок среди профессиональных лыжников будут открыты стартовые коридоры для забега руководителей, ветеранов и для массового забега. Им предстоит преодолеть трассы длиной в 2 км.

Зрителей и болельщиков ожидает обширная культурная программа. Будет работать полевая кухня, состоятся розыгрыши призов, турнир по хоккею в валенках, выступления творческих коллективов и масса других развлекательных мероприятий.

В понедельник на Центральном стадионе стартовала регистрация участников и выдача стартовых комплектов для них, она продлится до 12 февраля. Время работы мандатной комиссии — с 9.00 до 17.00.

Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также справку от врача о допуске к участию в лыжном забеге. Кроме того, зарегистрироваться и получить стартовый комплект можно будет и в день проведения «Лыжни России». Для этого на местах проведения будет организован стол регистрации для тех, кто не успел пройти ее ранее или решил принять участие в мероприятии в последний момент.

Победителей и призеров соревнований наградят кубками, медалями и дипломами Министерства спорта РФ, а также памятными призами от партнеров соревнований.

— Сегодня наличие в Казани лыжных трасс и инфраструктуры для занятия зимними видами спорта позволяет нам организовать лыжные забеги в разных районах города. Но флагманом мы считаем «Локомотив», так как там создана профессиональная лыжная трасса, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин. — Надеемся, что активное участие в «Лыжне России» примет большое количество горожан — как профессиональных лыжников, так и любителей лыжных прогулок с семьями и детьми.

Стоит отметить, что недавно в поселке Юдино завершился первый этап реконструкции стадиона «Локомотив». Благодаря реконструкции эта площадка уже сейчас имеет возможность принимать крупные старты. Так, с 3 по 7 февраля на стадионе прошли соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады по зимним видам спорта.