Минниханов посетил организацию содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу»

Глава РТ Рустам Минниханов посетил бавлинскую организацию содействия людям с ограниченными возможностями АНО «Я смогу».

Сообщается, что председатель движения Марат Ильясов сам, попав в аварию 14 лет назад, стал инвалидом и оказался полностью парализован. Позже, благодаря постоянным тренировкам он не только встал на ноги, но и разработал авторскую методику и программу реабилитации для себя, а затем и для других людей.

Так, путем привлечения грантовых средств Ильясов создал некоммерческую организацию. Центр площадью 210 кв. м. открылся в декабре прошлого года при поддержке партнеров и республиканского бюджета, из которых 4 млн рублей ушло на капитальный ремонт.

Сейчас на безвозмездной основе в тренажерных залах ежегодно могут заниматься около 300 человек. Также центр оказывает постоянную психолого-мотивационная поддержку.

Отмечается, что за вклад в развитие институтов гражданского общества в РТ в 2020 году Марату Ильясову была вручена именная премия Президента РТ. Такое важное начинание обязательно будет поддержано и такие центры должны появится по всей республике, сказал Минниханов.