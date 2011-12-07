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Самое оригинальное поздравление в честь 30-летия «КВ»

15 марта «Казанским ведомостям» исполнится 30 лет. А день рождения не бывает без поздравлений и добрых пожеланий. И прямо сегодня, за месяц с небольшим до юбилея, мы готовы начать принимать поздравления. Да не просто так, а в формате видео и в рамках конкурса, который объявляем в своих аккаунтах в соцсетях.

Свое поздравление вы можете записать на видео в телефоне или фотоаппарате и отправить его по адресу 30@kazved.ru. Лучшие ролики будут опубликованы в социальных сетях «Казанских ведомостей». В канун дня рождения газеты мы подведем итоги и определим трех победителей, которые получат призы.

Главное условие для того, чтобы победить, - ваше поздравление должно быть оригинальнее, чем у других.

Требования к видеоролику следующие: продолжительность - не более минуты; разрешение - не ниже HD; видео должно быть снято вертикально.

КВ
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