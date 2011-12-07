11 марта из кранов казанцев может потечь зеленая вода

В понедельник, 11 марта, из водопроводных кранов горожан может потечь вода зеленого цвета, пишет kzn.ru. Это связано с тем, что Казанские тепловые сети будут добавлять краситель зеленого цвета Уранин-А. Он необходим для определения мест утечки теплоносителя в сетевую воду магистральных тепловодов. Если жители Вахитовского, Приволжского и Советского районов города обнаружат воду зеленого цвета, о данном факте необходимо сообщить по телефону: 291-87-95.