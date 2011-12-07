Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

11 марта из кранов казанцев может потечь зеленая вода

В воду добавят специальный краситель.
В понедельник, 11 марта, из водопроводных кранов горожан может потечь вода зеленого цвета, пишет kzn.ru. Это связано с тем, что Казанские тепловые сети будут добавлять краситель зеленого цвета Уранин-А. Он необходим для определения мест утечки теплоносителя в сетевую воду магистральных тепловодов. Если жители Вахитовского, Приволжского и Советского районов города обнаружат воду зеленого цвета, о данном факте необходимо сообщить по телефону: 291-87-95.
КВ
Лента новостей