Как в Казани праздновали Масленицу

8 марта, парк «Крылья Советов». У входа разъезжают пони, катающие довольных малышей. Вдоль центральной аллеи раскинулись торговые палатки с сувенирами. В глубине парка на сцене гостей сначала развлекали маленькие артисты из детских музыкальных школ и школ искусств Авиастроительного района, а также из ДК им. Ленина и «Северный». А затем зазвучали записи русских народных песен, и началось самое интересное - торжественное сжигание чучела. Когда оно загорелось, все захлопали в ладоши и начали хором скандировать: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!».9 марта, Центр семьи «Казан». Несмотря на мокрый снег и дождь, попрощаться с суровой зимой и встретить юную красавицу весну собралось множество казанцев. Проводы зимы прошли под названием «Широкая масленица - 2019». Гости увидели интерактивное шоу с представителями народных сказок и отведали настоящих русских блинов. Вся зона была поделена на две части: игровую, предназначенную для зимних аттракционов, ростовых кукол и домиков с различными вкусностями. И фольклорную - для шоу с участием колядующих и персонажей из сказок.Площадка ледового городка была переполнена людьми разных возрастов и национальностей. Больше всего здесь детей и молодежи. Все вволю повеселились на празднике, даже иностранные студенты из Турции, Иордании и Эфиопии. Целый день для жителей и гостей города с народными песнями, частушками и танцами выступали различные творческие коллективы города. Не обошлось и без любимых сказочных персонажей: Снеговичка, Емели со своей печкой, Щукой и заботливой матушкой, Бабы-яги, Зимы, и конечно, Весны. Озорные скоморохи не давали скучать гостям, помогая согреться забавными танцами.Девушки и парни в национальных нарядах проводили конкурсы и мастер-классы. Желающие могли посоревноваться в русских народных играх: перетягивании каната, метании лаптей, групповом плетении кос. Особую атмосферу празднику создавали нарядные малютки-пони и аниматоры в ростовых костюмах. Бонусом мероприятия стал дворик мастеров, демонстрирующих декоративно-прикладные искусства. Желающие приняли участие в мастер-классах по изготовлению обереговых кукол и монет. Гостей угостили пряниками и блинами, изготовленными по старинным русским рецептам.Самым ярким моментом праздника стал обряд сжигания чучела Масленицы, перед которым пара веселых скоморохов показала небольшое файер-шоу. Несмотря на шедший в это время мокрый снег, огромная соломенная кукла в пестром сарафане легко загорелась и буквально растаяла на глазах в огне. И хотя гости стряхивали друг с друга снег льняными вениками и сгребали его деревянными ложками, погода веселью не мешала.10 марта, Кремлевская набережная. Догадайтесь, где там сжигали чучело Масленицы? Под самым кремлем, на просторной площадке у подземной автостоянки, что на пути к набережной. Тысячи легких на подъем казанцев, в основном, молодые семьи с детьми дошкольного возраста, облепили парапеты набережной, снежные горы, плотно обступили площадку с установленным на ней в середине небольшим чучелом Масленицы, к которой было не пробиться.Ровно в 16.00 здесь развернулось огненная феерия - фаер-шоу. Две девушки и два парня в костюмах скоморохов под популярную русскую песню «Я за что люблю Ивана» демонстрировали гостям свое мастерство в обращении с огненным реквизитом - зажженными булавами, обручами, искрящимися гигантскими бенгальским свечами.Языческие огненные пляски под кремлем на радость публике продолжались минут пятнадцать. Затем «глотатель огня» изрыгнул на чучело порцию огня, и оно мгновенно вспыхнуло под одобрительные крики веселой и разогретой шоу толпы. «Прощай зима, здравствуй весна!», - задорно скандировали зрители, вовсе не собиравшиеся так быстро расходиться. На набережную поспешили даже с грудными младенцами в колясках, где их ждали многочисленные развлечения и угощения. В первую очередь, конечно, блины.