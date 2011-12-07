Программу культурного обмена с Крымом планируют разработать в Татарстане

В Татарстане должна быть создана республиканская культурная программа сотрудничества с Крымом. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявила заместитель председателя Общественной палаты РТ, генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко.«Сотрудничество с Республикой Крым должно быть облечено в нашу республиканскую программу, с планами, с финансированием», – сказала собеседница агентства, недавно побывавшая на полуострове с рабочей поездкой.Руденко отметила, что общественные палаты Татарстана и Крыма договорились об обмене выставками между музеями двух регионов.«Мы уже договорились, что на следующий год, ближе к марту, организуем выставку у нас в Елабуге из фондов Крымского этнографического музея. И где-то в феврале-марте привезем и покажем нашу выставку из фондов Елабужского государственного музея-заповедника, посвященную многоцветию татарской национальной культуры», – пояснила она.На гендиректора Елабужского музея-заповедника при посещении Крыма произвели впечатление мемориальный комплекс «Концлагерь “Красный”» и музей «35-я береговая батарея». По ее мнению, в рамках патриотического воспитания детей и молодежи необходимо организовывать экскурсии на эти объекты.«Я уверена, что нужно этим заниматься, организовывать экскурсионные поездки наших школьников, молодежи в Республику Крым. Это одно из обсуждавшихся направлений», – добавила она.18 марта будет отмечаться пятилетие воссоединения Крыма с Россией.