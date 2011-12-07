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В Казани перевернулась иномарка с четырьмя пассажирами

Инцидент произошел в выходные.
На ул. Бондаренко перевернулся «Фольксфаген» с четырьмя пассажирами, сообщает «Татарстан-24». По предварительной версии, молодой человек развозил трех дам после застолья. В какой-то момент хозяйка авто схватилась за руль, машина влетела на сугроб, несколько раз перевернулась в воздухе и приземлилась на колеса. Данные алкотестера показали – водитель был пьян. Помощь врачей скорой помощи в результате ДТП никому не понадобилась.
КВ
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