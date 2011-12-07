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В Татарстане прошли соревнования картингистов

Первое место заняли представители Сармановского района РТ.
В выходные Лениногорск принял соревнования картингистов, сообщает «Татарстан-24». Соревнования проходили среди подростков в возрасте от 6 до 17 лет. На гонку заявились 6 команд, представляющих Башкортостан и Татарстан. По итогам соревнований победили ребята из Сармановского района РТ. Вторая строчка у команды из Уруссу, замкнули призовую тройку представители Лениногорского района.
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