В Татарстане прошли соревнования картингистов

В выходные Лениногорск принял соревнования картингистов, сообщает «Татарстан-24». Соревнования проходили среди подростков в возрасте от 6 до 17 лет. На гонку заявились 6 команд, представляющих Башкортостан и Татарстан. По итогам соревнований победили ребята из Сармановского района РТ. Вторая строчка у команды из Уруссу, замкнули призовую тройку представители Лениногорского района.