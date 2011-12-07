В Тукаевском районе РТ прошел конкурс на лучший чак-чак

В выходные в Набережных Челнах состоялся конкурс по приготовлению лучшего чак-чак, пишет местное издание «Светлый путь». В отборочном этапе приняли участие 20 человек, а до финала дошли 8 участниц. Каждая конкурсантка представляла свое блюдо, после чего происходила его дегустация. Победительницей была признана 84-летняя Гулюса Каюмова из села Старые Гардали. Также были отмечены участницы еще в нескольких номинациях. Праздник сопровождался выступлением звезд татарской эстрады. В планах организаторов, сделать мероприятие ежегодным.