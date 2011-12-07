В Юдино состоялся Казанский лыжный марафон

В воскресенье на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино состоялся Казанский лыжный марафон. Участники марафона вышли на лыжню на трех дистанциях – 5, 25 и 50 км. На старт в 5 км вышли 200 лыжников, свои силы на 25 км испытали 100 человек, а в 50-километровом забеге приняли участие почти 500 спортсменов. Репортаж с марафона в Юдино читайте в ближайшем номере «КВ».