Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Завтра в Казани ожидается снег

Температура воздуха составит -1..+1°C.
Завтра, 12 марта, в столице РТ ожидается снежная погода, сообщается на сайте gismeteo.ru. Скорость ветра составит 3-4 м/c., при порывах – 8-16 м/c. Атмосферное давление – 739-740 мм рт. ст.
КВ
Лента новостей