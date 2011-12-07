В Татарстане от короновирусной инфекции умер шестой человек

9 мая умер еще один человек – 70-летний житель Елабужского района. Врачи констатировали у больного тяжелую форму коронавирусной инфекции, осложненную внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией, сообщили на заседании городского оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Всего в республике зарегистрированы 1761 случай заражения короновируса. Выздоровели 475 человек, из них 28 за последние сутки, умерли 6.