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В Казани за соблюдением масочного режима будут следить камеры видеонаблюдения

Новая технология Pandemic Vision на основе искусственного интеллекта уже запущена в тестовом режиме на станции казанского метрополитена «Проспект Победы».

В Казани за уровнем соблюдения масочного режима и социального дистанцирования пассажиров в метро будут следить камеры видеонаблюдения, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Новая технология Pandemic Vision на основе искусственного интеллекта уже запущена в тестовом режиме на станции казанского метрополитена „Проспект Победы“», — уточняется в ведомстве.

Искусственный интеллект будет фиксировать наличие масок на пассажирах и считывать расстояние между ними. Так, в один из дней камеры зафиксировали наличие масок у 98% пассажиров, социальную дистанцию соблюдали 88% пассажиров, 1% пассажиров не соблюдал ни масочный режим, ни меры социального дистанцирования.

В дальнейшем, данную технологию планируют внедрить на предприятия республики.

КВ
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