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Минниханов предложил вернуть советский подход к выдачи лицензии на оружие

Во времена Советского Союза каждый начинающий охотник должен был пройти обучение у опытных.

На очередной сессии Госсовета Татарстана депутаты обсуждали законопроект об изменении подхода к выдачи лицензии на получения оружия и упорядочивании оборота оружия. Президент республики Рустам Минниханом предложил рассмотреть возможность возвращения подхода к этому процессу, который был во времена Советского Союза.

В те времена начинающий охотник должен был прикрепится к охотничьему сообществу и вместе с ними начать ходить на охоту. Первоначально оружие новичку не доверяли. После этого два опытных охотника могли написать ему рекомендацию и тогда он мог получить разрешение.

«Обязательно надо чтобы давали, и чтобы они несли ответственность. Не так просто „написал“. Если ты написал — то ты несешь ответственность. Мы все время смотрим в сторону правоохранительных органов. А что они могут сделать если столько оружия? Мы же за каждый из них не можем поставить», — сказал Минниханов.

Депутаты Госсовета РТ единогласно приняли постановление передать законопроект депутату Госдумы РФ Иреку Гильмутдинову для дальнейшего продвижения его в парламенте страны. 

КВ
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