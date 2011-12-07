На двух участках трассы М7 в Татарстане ограничили скорость движения до 50 км/ч

В Высокогорском и Пестречинском районах РТ трассы М7 «Волга» ограничили скорость движения до 50 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Ограничение скорости связано с ремонтными работами на территориях с 735 по 772 км, с 812 по 817 км, с 827 по 840 км автодороги М7 и на участке реконструкции подъездной дороги к аэропорту Казани.

Также водителей предупредили о дорожных работах на некоторых участках Елабужского, Тукаевского, Мензелинского, Актанышского и на подъезде Менделеевского районов. Еще ремонт локально ведется на автодорогах Казань — Оренбург и Йошкар-Ола — Зеленодольск.