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На двух участках трассы М7 в Татарстане ограничили скорость движения до 50 км/ч

Ограничение скорости связано с ремонтными работами.

В Высокогорском и Пестречинском районах РТ трассы М7 «Волга» ограничили скорость движения до 50 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Ограничение скорости связано с ремонтными работами на территориях с 735 по 772 км, с 812 по 817 км, с 827 по 840 км автодороги М7 и на участке реконструкции подъездной дороги к аэропорту Казани.

Также водителей предупредили о дорожных работах на некоторых участках Елабужского, Тукаевского, Мензелинского, Актанышского и на подъезде Менделеевского районов. Еще ремонт локально ведется на автодорогах Казань — Оренбург и Йошкар-Ола — Зеленодольск. 

КВ
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