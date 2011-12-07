Общественная палата РФ ищет новых «Ломоносовых»

Объявлен конкурс среди школьников из малых городов и сельских районов. Победители и призёры конкурса в 2021–2022 учебном году смогут бесплатно обучаться в дистанционных онлайн-классах дополнительной олимпиадной подготовки Заочной физико-технической школы (ЗФТШ) Московского физико-технического института.

За почти 55 лет существования ЗФТШ её закончили более 100 тысяч человек. Многим из них школа помогла сделать первый шаг – поступить в институт или университет, начать строить свою жизнь с прочного интеллектуального фундамента. Среди ее выпускников: лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года Константин Новосёлов.

«Теперь благодаря договорённости с МФТИ талантливые ребята из малых городов и сельских районов смогут дистанционно обучаться в онлайн-классах ЗФТШ МФТИ под руководством ведущих преподавателей этого легендарного вуза» – отметил член Общественной палаты Российской Федерации Леонид Шафиров.

Обучение будет проходить во второй половине дня в дополнение к основной школьной программе. На олимпиадном уровне физику, математику, информатику, биологию и химию смогут освоить талантливые ребята из самых удалённых от регионального центра населённых пунктов. Будут и домашние задания – выполнить их необходимо на образовательной платформе МФТИ.

Набор в дистанционные классы осуществляется на конкурсной основе. Руководители школ, гимназий, лицеев до 25 июня 2021 года направляют в ЗФТШ МФТИ информацию о своих лучших воспитанниках – кандидатах на зачисление. А кандидатам с 1 июля по 15 августа 2021 года необходимо будет пройти вступительное тестирование на знание профильных предметов.

Информация о лучших обучающихся, которые хотят принять участие в конкурсном отборе, предоставляется по форме Приложения в срок до 25 июня 2021 года по адресу электронной почты: kocherova.as@mipt.ru