РФС, проект GirlPower Kid и компания Adidas запустили программу «Мы в игре»

Программа подойдет как девочкам, которые уже занимались футболом, так и тем, кто никогда не играл. На тренировках работают два тренера, а все пришедшие делятся на группы по возрасту и уровню, чтобы каждой девочке было интересно. Специально для проекта были отобраны детские тренеры, которые прошли стажировку в школе GirlPower FC. Программа тренировок разработана таким образом, чтобы развивать не только футбольные навыки, но и лидерство, креативность, умение работать в команде, смелость, упорство, скорость принятия решений в стрессовой ситуации и другие. Эти качества важны в любом возрасте, но воспитать их проще всего в детстве.

Мария Сучкова, руководитель департамента женского футбола РФС: «Одна из важных целей, которые мы в РФС перед собой ставим — вовлечь девочек в футбол с самого раннего возраста, показать им, что футбол — это отличный способ провести время, найти друзей и стать частью команды, а, может быть, найти призвание и в будущем стать профессиональной спортсменкой. Мы надеемся, что благодаря проекту „Мы в игре“ множество девочек в Волгограде полюбят футбол, захотят продолжать занятия в спортивных школах или будут играть за школьные команды и просто получат удовольствие от лучшей в мире игры».

Проводят тренировки специально отобранные тренеры, подготовительную стажировку с группами девочек в Москве. «Мы с большим вниманием подошли к отбору тренеров, поскольку именно от тренера во многом зависит, насколько девочке, пришедшей впервые на тренировку, понравится футбол.

В первую очередь, помимо футбольных навыков, тренер должен обладать дружелюбностью, готовностью не фокусироваться на игровом результате, а мотивировать детей на развитие, искать индивидуальный подход к каждому ребенку, понимая, что дети развиваются нелинейно. И, главное, развивать индивидуально каждого ребенка, но не разделять детей», — говорит Владимир Долгий-Рапопорт, основатель проекта GirlPower.

Самый простой способ узнать будет ли футбол интересен вашей дочери — прийти и проверить. Футбол помогает детям развить креативность, смелость в принятии решений, лидерские навыки, умение работать в команде и мотивированность. Эти качества потом помогают ребенку и в учебе, и во взрослой жизни.

Владимир Долгий-Рапопорт: «Очень важно показывать и девчонкам и родителям, что футбол — это классный и даже модный вид спорта для девочек. Чтобы они хотели попробовать. Мы надеемся, что родители узнают, что футбол — такой же нормальный спорт для девочки как и любой другой. И узнают это на личном опыте, от своих дочерей, расскажут своим друзьям и знакомым. Так постепенно мы уйдет от действующих стереотипов. Помимо тренировок мы планируем и вовлекающие мероприятия для девочек — экскурсии на местный стадион и футбольные игры, совместный просмотр матчей Чемпионата Европы, встречи с футболистками и футболистами, тренировки со звездами, разработка собственного дизайна формы».

В Казани тренировки будут проходить на футбольном поле манежа «Искандер», ул. ул.

Маршала Чуйкова, д. 8. Рядом с полем находится помещение для переодевания.

Посмотреть расписание, список нужных вещей и записаться на тренировку можно на сайте.

Все тренировки в рамках проекта бесплатные.

Набор на тренировки будет открыт все лето. В проекте могут принять участие

девочки любого уровня подготовки от 5 до 12 лет. Для того, чтобы прийти на

тренировку, достаточно пройти регистрацию на сайте.

5 июня в футбольном манеже «Искандер» казанские девочки приняли участие в первой футбольной тренировке проекта «Мы в игре».