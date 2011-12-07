Саха показала казанцам товар лицом

Такую возможность имеют самые юные посетители выставки-ярмарки «Сделано в Якутии» в зоне «Туризм», пока их родители прицениваются к сувенирам и дегустируют гастрономическую продукцию из Республики Саха.

Сокращая расстояния

Расстояние между Казанью и столицей Республики Саха (Якутия) городом Якутском по трассе составляет 7504 км, но с 7 по 11 июня оно нивелировалось до нуля. И все благодаря Дням Якутии в Татарстане. В эти 5 дней работали выставка ИТ-проектов этого дальневосточного региона в ИТ-парке, художественная выставка «От Олонхо к пространству творчества» в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском кремле, выставка «Уус уонна иис: декоративно прикладное искусство народов Якутии» в Национальном музее РТ и выставка-ярмарка «Сделано в Якутии» на площади у Дворца земледельцев.

На последнем из этих мероприятий побывали журналисты «КВ», чтобы своими глазами все увидеть, а также пощупать, отведать да и прикупить товара, привезенного издалека.

Приветливые красавицы в национальных костюмах на входе на специально огороженную территорию готовы сориентировать посетителей с учетом их интересов. Наш обзор начинается с крайнего павильона и идет по солнышку.

Взгляд притягивают манекены в национальных народных костюмах. Рядом с ними женщина в соответствующем образе — народный мастер Республики Саха (Якутия) Анна Семенова. Она только что закончила мастер-класс по шитью рукавиц из лоскутного сукна. Нас вкратце знакомят с деталями традиционного якутского платья халадаай, оно вместе с безрукавкой и серебряными украшениями составляет праздничный женский костюм. Смотрится богато, но цены не называют: не продается. Зато купить можно аксессуары из… конского волоса (!) — от шляпы с ридикюлем до браслетов. То, что материал на них идет, можно сказать, бросовый, не должно расслаблять — за шляпку, например, просят 10 тысяч рублей.

Уменьшительно-ласкательный суффикс для мамонта

Рядом свое искусство резьбы по кости мамонта демонстрирует Константин Мамонтов, заслуженный художник России. Он что-то терпеливо объясняет своему ученику — человеку с улицы. Он наверняка не столь способный, как студенты в Арктическом государственном институте культуры и искусств, но профессор Мамонтов, преподающий в этом вузе, терпелив.

Тут же на полках представлены статуэтки мастера из серии «на загляденье». Не случайно его работы приобрели различные музеи не только России, но Греции, Китая, Кореи, Финляндии, Японии и других стран. Спрашивать о цене даже робеешь.

— Да, в основном люди любуются: дорого, — словно угадывает мысли молодой человек в облачении батыра и машет рукой в сторону. — Покупают в основном сувениры попроще…

«Экспертом» оказался «местный якут» — волонтер, студент Казанского федерального университета Айсен Макаров. Продвигаемся в указанном направлении. Прилавок заставлен различными оберегами, но главенствуют разнокалиберные мамонты, к которым, правда, больше применим уменьшительно-ласкательный суффикс: величина от ногтя мизинца до детского кулачка. Стоят от 300 до 7000 рублей. Но ведь и цена на сырье не из дешевых — килограмм бивня стоит у копателей более 28 тысяч рублей. Между прочим, в Якутии сосредоточено до 80% мировых залежей мамонтовой кости. А испытать себя в роли ее добытчика можно на специальном стенде в зоне «Туризм». Правда, это больше напоминает детскую песочницу, в которой палеонтологи забыли нижнюю челюсть и зуб ископаемого животного (но с инвентарным номером, между прочим, так что все по-настоящему, ну или почти).

Больше, чем мамонтовой костью, Якутия славится все же алмазами. Есть они и здесь. Мужчина в ювелирном павильоне сообщил, что в Казани, к его некоторому удивлению, большим спросом среди драгоценных камней пользуются изумруды — каждый второй спрашивает. Хотя и на бриллианты устойчивый спрос у казанцев есть.

Те же, кто имеет желание, но не имеет возможности, могут попытать счастье в розыгрыше якутского бриллианта. Для этого необходимо совершить покупку на сумму, не меньше оговоренной условиями.

Автор строк не упустил такой шанс — прикупил муксуна и омуля в гастрономическом ряду, кстати, самом многолюдном, и опустил заполненный для розыгрыша купон в заветный барабан. А заодно отправил родным почтовую открытку — такую возможность организаторы предоставили бесплатно всем желающим.

Так и ушла на Урал карточка с видами полюса холода Оймякона, пахнущая муксуном холодного копчения, с подписью «Привет из Казани» и надеждой выиграть бриллиант.