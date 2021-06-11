Возрастная планка выше, единый учёт и контроль патронов: что для лицензирования оружия готовят депутаты РТ и как это повлияет на охотников

Что предлагают в Госсовете РТ

Изменить подход к медосвидетельствованию для получения лицензии на оружие. Сейчас это просто проверка постановки на учёт к психиатру. Процедуру хотят заменить на углублённое исследование по аналогии с приёмом в правоохранительные органы. Отбирать оружие, если его владелец попадется полицейским в нетрезвом виде. Поднять возрастную планку получения лицензии с 18 лет до 21 года. Создать Единый автоматизированный учёт сведений о лицах, владеющих оружием, или претендентах на его получение.

«Создание такой системы позволит оперативно осуществлять проверки лиц, ранее получивших лицензии на приобретение оружия и своевременно их аннулировать», — заявил депутат Игорь Бикеев.

Необходимо увеличить количество часов в специальном курсе, которые необходимо пройти для получения лицензии, говорят татарстанские парламентарии. Депутат Римма Ратникова заявила, что, когда она получала разрешение и проходила это обучение, столкнулась с тем, что подобные центры не обучают претендентов полноценно. Она предложила включить эти учреждения в Единую систему. Бикеев с ней согласился, отметив, что центры во время обучения могут зафиксировать неадекватное поведение претендента на лицензию и передать эту информацию компетентным органов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что также необходимо заняться вопросом контроля за боеприпасами. Он предложил ввести правило: покупать патроны на крупную дичь только при наличии разрешения на охоту на такое животное.

Кроме того, Бикеев отметил, что во время подготовки законопроектов в обсуждении участвовали представители разных социальных групп. Он отметил, что депутаты хотят только отрегулировать вопрос выдачи лицензий, а не полностью запрещать оружие.

Что говорят охотники

По мнению охотника с восьмилетним стажем Арсения Фавстрицкого, в 18 лет человек еще слишком молод для оружия, у него нет необходимого багажа знаний и опыта. Таким можно доверять оружие только в армии, под присмотром опытных военных.

«Гражданское оружие — получается, что у тебя огнестрел постоянно под рукой. Если тебя кто-то обидел, оскорбил или ещё что-то… Чаще всего кто дерётся? Подростки, юноши — горячая кровь. Не дай бог, схватил оружие и побежал мстить», — отметил Фавстрицкий.

При этом, говорит охотник, в 21 год человек может сформироваться как личность — нашёл, отслужил, может быть, даже женился, и он наверняка отдает себе отчёт, насколько опасный предмет у него в руках. Собеседник издания предложил использовать методику из Советского Союза, когда для разрешения на оружие было необходимо вступить в охотничье сообщество. С ними он ходил на охоту, помогал устраивать лагерь. После такой практики два опытных охотника должны были рекомендовать его для получения лицензии. И только тогда он мог получить разрешение на оружие.

Собеседник издания считает, что на опытных охотников со стажем изменения в законодательстве не сильно повлияют. «Опытный охотник всегда готов к тому, что в любой момент может прийти сотрудник правоохранительных органов, Росгвардии. Проверить, где, как, насколько верно хранится оружие. Он знает, что и как нужно делать на охоте, чтобы не подставить под выстрел товарища и самому не встать», — отметил Фавстрицкий.

Такого же мнения придерживается и начальник Управления государственного надзора в сфере животного, растительного мира и особо охраняемых природных территорий Радик Мухтаров.

«Конкретных предложений я еще не видел. Никаких трудностей не возникнет. Я лично был в армии, мне в 18 лет доверили автомат Калашникова, гранатомет и пулимет», - сказал собеседник издания.