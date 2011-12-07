Якутия подарила Казани «Одуванчик»

На одной из деловых площадок Татарстана — в зале Примакова — состоялась конференция по обмену опытом в сфере негосударственной социальной помощи людям старшего поколения.

В ней приняли участие представители негосударственных поставщиков социальных услуг и социальные предприниматели двух республик — Татарстана и Якутии. В неформальной дружественной обстановке участники взаимополезного диалога обсудили различные формы оказания помощи пожилым, когда она оказывается не только государством, но и коммерческими социальными структурами. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия), исполнительный директор Ассоциации негосударственных поставщиков социальных услуг Марина Богословская рассказала о реализации одного из таких проектов, получившего название «Одуванчик». Такое имя проекту дали не случайно. «Божий одуванчик» — так нередко называют людей преклонного возраста, порой беззащитных перед проблемами, возникающими перед ними на закате жизни.

— Мы с вами можем помочь им, чтобы это была не убогая одинокая старость, а завершение жизненного пути в достойных условиях. Такие условия сейчас предоставляют в Якутии негосударственные пансионаты для пожилых людей. Проект «Одуванчик» — это пример успешного взаимодействия государства и социально ориентированных предпринимателей, — отметила Марина Олеговна.

Она рассказала об условиях такого сотрудничества. Например, прежде чем открыть частный пансионат, предприниматель должен заключить договор с министерством труда и соцзащиты, в котором прописаны 75 (!) пунктов необходимых условий для содержания пожилых граждан. В частности, на постояльца должно приходиться не менее 6 кв. м в комнате проживания, его обеспечивают обязательным медицинским наблюдением, предоставляют уход, качественное питание. Раз в три месяца контролирующие органы соцзащиты проверяют исполнение всех этих норм.

Результаты содержания пенсионеров стали видны сразу. В частных пансионатах чище, уютнее, здесь созданы более комфортные условия. По статистике затрат, на содержание одного человека в месяц уходит от 45 до 65 тыс. рублей. При этом нужно отметить, что полное обеспечение стариков частный пансионат берет полностью на себя в случае, если человек одинок. Если у пожилого постояльца есть родственники, часть расходов ложится на них.

Что касается названия проекта, можно отметить такой факт. Одуванчик известен тем, что его пушистые семена с легкостью разносятся ветром и ложатся в землю полностью готовыми дать новую жизнь. Так что благодаря обмену с якутскими коллегами и социально ориентированные предприниматели Татарстана тоже могут создать благоприятную среду для оказания помощи татарстанцам старшего поколения, улучшения их повседневной жизни.