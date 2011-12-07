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Наши дороги сами учат не уважать велосипедистов

Ален ХАЙРУЛЛИН и Павел ГРАЧЕВ совершили кругосветное путешествие на велосипедах. Их уникальный велопробег длился ровно восемь месяцев. Казанцы проехали 22 тысячи километров, побывав в тринадцати странах мира. На следующий день после возвращения Ален и Павел стали гостями нашей редакции.


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