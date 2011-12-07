В рамках проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» спортивные школы Казани закупили автобусы общей стоимостью 7,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Еще 24 млн рублей затратили на спортивное оборудование, инвентарь и экипировку. Их получат 8 спортивных учреждений: «Батыр», РСШОР по фехтованию, РСШОР по стендовой и пулевой стрельбе, РСШОР по водным видам спорта «Акватика», казанское училище олимпийского резерва, РСШ по зимним видам спорта «Барс», РСШ по бадминтону Ф. Г. Валеева и РСШОР «Динамо».

Сообщается, что в последнюю передали уже и один из автобусов, который оснащен кондиционером и вмещает себя 18 пассажиров.