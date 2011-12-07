Концертный директор МакSим рассказала о положительной динамике в состоянии певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова рассказал о наметившейся положительной динамике в состоянии артистки. Сообщила она об этом в своем инстаграм-аккаунте.

«Все ваши молитвы и добрые мысли и ваши добрые пожелания в адрес Марины-Макsим, все были очень нужны и важны. Врачи прогнозов дальнейших не дают пока, но то, что наметилась положительная динамика, это радость!» — написала Соколова, которая сама только недавно была выписана из больницы, куда попала с пневмонией и температурой.

Марина Абросимова, известная по сценическому псевдониму МакSим, госпитализировали с пневмонией — у нее больше 75% поражения легких. Певица была на аппарате ИВЛ, потом — на ЭКМО, врачи ввели ее в искусственную кому. В больницу МакSим попала в середине июня — после концерта ко Дню молодежи в Казани. На родине артистка выступала уже с высокой температурой, хотя, по данным Маргариты Соколовой, ковида ПЦР-тесты, сделанные дважды, не выявили.

Поклонники артистки поддерживают ее в борьбе с опасным недугом. На улицах российских городов они вместе поют ее хит «Знаешь ли ты». Пользователи соцсетей устроили флешмоб с хештегом #МакSимЖиви. Ролики в поддержку Марины появляются в Instagram, TikTok и других платформах.