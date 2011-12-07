На Профсоюзной улице в Казани молодежь устроила танцы на эвакуаторе

Ролик с казанской улицы Профсоюзной, где молодежь танцует на эвакуаторе появился в социальных сетях. На видео видно, что молодые люди сначала забираются на эвакуатор, а потом в танце пытаются его раскачать. При этом многие снимают происходящее. Кто-то позирует для фото. Судя по окружающей обстановке, все происходит недалеко у дома №3, где располагается несколько баров.

«На Профсоюзной эвакуатор попытался забрать машину, которая была припаркована под запрещающим знаком», — кратко объяснили в инстаграм-аккаунте «В Казани знают», который и разместил ролик.

Пользователи по-разному отреагировали на видео. Кто-то назвал танцующих «красавчиками», подкрепив сови комментарии смайликами-эмодзи, а кто-то — «клоунами».