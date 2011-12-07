В Татарстане в начале недели ожидают грозы и порывистый ветер

В понедельник, 12 июля на территории Татарстана днем и вечером местами будет дуть сильный ветер порывами до 16 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В регионе ожидается днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит +10..+15˚, днем достигнет +24..+29˚. В Казани до 27 градусов тепла.

Во вторник, 13 июля, Татарстан днем ждут дожди и грозы с северным ветром, который усилится при грозе до 15-20 м/с. Ночью ожидает +14..+19˚. Максимальная температура воздуха днем для республики составит +25..+30˚.

Похожая погодная картина ожидает татарстанцев и в среду, 14 июля. Синоптики отмечают, что также возможны град и усиление дождя местами.