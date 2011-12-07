Эксперты ответят татарстанцам на вопросы о трудовом законодательстве

Эксперты Татарстана ответят на вопросы граждан, связанные с соблюдением трудового законодательства.

Консультировать жителей республики будут руководитель трудовой инспекции в РТ Рустем Галявов и Уполномоченный по правам человека в РТ, председатель Проектного офиса Центр управления регионом РТ Сария Сабурская.

Прием будет проходить 17 августа по адресу: улица Карла Маркса, 61. Также ответить на вопросы горожан специалисты смогут в онлайн формате. Запись осуществляется по телефону: 8 (843) 236-41-80.