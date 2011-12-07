Фестиваль народных игр UenFest пройдет в селе Большие Кайбицы 13 августа

Фестиваль народных игр UenFest пройдет 13 августа в парке «Дубрава» в селе Большие Кайбицы. На открытой площадке состоится торжественного открытие и выступление команд. Далее гости отправятся на традиционное народное гуляние «Кичке уен».

«В рамках этой программы мы бы очень хотели с помощью народных игр помочь детям понять, что стремиться нужно к настоящему, а не компьютерному взаимодействию. На данный момент мы организовали уже около 2 тысяч игр и занятий, в которых поучаствовали артисты со всего Татарстана», — отметили в пресс-службе фестиваля.

Награждать победителей приедут глава Кайбицкого муниципального района Альберт Рахматуллин и Ирада Аюпова — министр культуры РТ.

На фестивале также будет организована ярмарка, на которой можно будет приобрести различные товары и покататься на аттракционах.

В музыкальной программе фестиваля примут участие группа «ZAKARIA», татарский певец из Китая — Базарбай Бикчентаев и поп-певцы из Татарстана — Айдар Ракипов и Вадим Фатхинуров.

Традиционное празднество идет уже шесть лет подряд и берет свое начало еще с того времени, когда молодые люди из сел Поволжья устраивали пляски, игры и гуляния на берегах рек.