Казанский кинолог рассказала, как правильно воспитывать собаку

Кинолог Регина Мухаметханова рассказала, на что нужно обращать внимание при воспитании собаки, сообщается на сайте мэрии Казани.

«Если мы обучаем ее какой-то команде, например „сидеть“, — мы не пристаем с этим к ней постоянно. Лучший подход — заканчивать упражнение или игру на пике интереса. В воспитании собаки необходимо не принуждение, а объяснение правил через игру», — рассказала Мухаметханова.

Также специалист дала несколько рекомендаций, чего не следует делать в процессе воспитания своего питомца: нельзя отпускать собаку с поводка, если она не знает команду на подзыв; неправильно постоянно отпускать в парке собаку с поводка, оставлять ее побегать, а потом вылавливать и идти домой; выгуливать собаку не каждый день; постоянно ругать питомца; в наказание оставлять собаку без еды.

Мухаметханова также обратила внимание на финансовый вопрос. Важно иметь финансовую подушку на случай, если питомец заболеет. Также нужно покупать собаке еду, лакомства и другие мелочи. Все это нужно учитывать с самого начала.

Напомним, что 22 августа в парке Урицкого пройдет акция «Найди нового друга». На мероприятии горожане смогут выбрать себе питомца из приюта. Первая подобная акция прошла в июле – тогда десять собак из «Зооцентра» нашли себе дом.