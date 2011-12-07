На ТВ-3 покажут сериал, поднимающий вопросы о жизни и смерти

На ТВ-3 стартует показ нового мистического триллера «Охотник за призраками» («Документалист») с Аристархом Венесом в главной роли. Показ премьерной серии запланирован 16 августа на канале ТВ-3.

По сюжету успешный режиссер-документалист Евгений Морозов, попав в аварию и увидев собственными глазами странную смерть молодой девушки, решает заняться изучением сверхъестественных и паранормальных явлений. Неожиданного для него он начинает снимать фильм, который впоследствии станет не просто главной картиной всей его жизни, но и перевернет его реальность.

Собрав команду, состоящую из сценариста Дарьи и оператора Егора, главный герой приступает к созданию фильма. Тогда же с режиссером и его командой начинают происходить странные вещи, после которых становится очевидным, что на их пути встретились неизведанные и страшные силы.

«Вообще заигрывать с тёмными силами — это очень плохая идея. В мире есть такие вещи, которые не может объяснить ни религия, ни наука. У меня в жизни несколько раз случались истории, которые я не могу объяснить никак, кроме как вмешательством потусторонних сил», — признался исполнитель главной роли Аристарх Венес.

По его словам, в сериале очень много моментов, которые напоминают ему его жизнь. «Для меня этот проект — очередной знак, подсказка, что будет, если сделать что-то не так, или, наоборот, не сделать что-то важное», — поделился актер.

Помимо него еще одну из главных ролей исполнила Маргарита Аброськина, сыгравшая в таких картинах как «Толя-робот» и «Регби». А режиссером мистического сериала стал Илья Куликов, также снявший такие проекты как «Чернобыль: Зона отчуждения», «Аванпост», «Перевал Дятлова» и другие.

Особенностью сериала станет его необычная структура: первые семь серий показывают работу героя над главным фильмом его жизни, а восьмая — настоящий документальный фильм, снятый командой проекта. В завершающей серии зрители смогут увидеть много интервью с самим режиссером, а также получат возможность ответить себе на вопрос: во что же верю лично я. Посмотреть новую картину можно вечером в будни по ТВ-3 с 16 августа.