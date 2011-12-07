Следователь из Татарстана стал донором костного мозга для ребенка

Руководитель следственного отдела Нурлатского района РТ Рустем Хайруллин спас жизнь трехлетней девочке, став донором костного мозга, сообщается на сайте СУ СКР по РТ.

«В 2014 году, проходя службу на Камчатке, Рустем Хайруллин сдал кровь, чтобы узнать может ли он быть донором стволовых клеток. Спустя семь лет с ним связался координатор регистра доноров Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова и сообщила, что его клетки необходимы одному из пациентов», — говорится в сообщении.

Рустем взял отпуск и выехал в Петербург для сдачи клеток. Хайруллин провел в медцентре несколько недель и смог стать донором для ребенка.

Регистр доноров Санкт-петербургского медуниверситета за спасение жизни пациентки с онкогематологическим заболеванием поблагодарил настоящего офицера и человека с большим сердцем.