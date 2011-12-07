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Ученые КГЭУ придумали способ, как зарядить электромобиль на любой местности

Разработка представляет из себя мобильный зарядный комплекс на колесах.

Ученые КГЭУ придумали способ, как зарядить электромобиль на любой местности и при любой погоде. Разработка ученых представляет из себя мобильный зарядный комплекс на колесах, который позволит зарядить электромобиль за 20-30 минут в любой местности. Об этом сообщает пресс-служба КГЭУ.

В мобильный комплекс интегрирована система накопления энергии. Зарядные комплексы имеют емкость не менее 1 МВт*ч. Также отмечается, что мощность и объем станции можно подстраивать под рыночные условия, что позволит ознакомить технологию с массовым потребителем.

«Единое интегрированное решение значительно снижает время подготовки и установки зарядных устройств на месте, а контейнер доставит аккумуляторную систему хранения энергии на большие расстояния и обеспечит высоконадежное техническое помещение», — рассказывает о преимуществах проекта один из его авторов Альфред Сафин.

Также он отмечает, что повышение уровня изоляции контейнеров даст возможность перевозить зарядную станцию даже в самых экстремальных погодных условиях.

По убеждению разработчиков, использование зарядных станций распространяется не только на электромобили, но и на электросамокаты, электровелосипеды. 

КВ
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