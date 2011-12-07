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Вкладчики «Финико» подали более 500 заявлений в правоохранительные органы Татарстана

По России люди написали более тысячи заявлений на создателей финансовой пирамиды.

В правоохранительные органы Татарстана поступило более 500 заявлений от пострадавших в «Финико». По России подобных заявлений уже больше тысячи. Об этом сообщил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров. 

«По „Финико“ у нас уже более 500 заявлений в Татарстане. По России несколько тысяч уже, наверное», — сказал Давлетьяров. 

Сегодня в Верховный суд Татарстана поступила апелляция адвоката Кирилла Доронина Всеволода Добрынина. Причиной для подачи обжалования решения суда стало несогласие юриста с избранной мерой пресечения. Он настаивает на решении, несвязанным с лишением свободы.

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