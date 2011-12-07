Зазывавших в «Финико» людей привлекут к ответственности . Об этом сообщил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров.

«Он заработал, взял свои пять процентов суммы привода. Он взял свой процент при выплате рефералов. Он получал вознаграждения за открытие офиса. Полноценный участник, который считает, что он такой же вкладчик, как остальные. Но это не так», — сказал Давлетьяров.

Всего в Татарстане насчитывается около 50 таких зазывал в финансовую пирамиду. Среди них топ-лидеры и главные бенефициары проекты.