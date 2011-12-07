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Глава ЦИК РФ: Татарстан серьезно подготовился к выборам

Членов избирательных комиссий в Татарстане застраховали на 500 тыс. рублей от всех болезней.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что Татарстан серьезно подготовился к выборам. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Участие в прямом эфире информационного центра Центризбиркома России приняли и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Он отметил, что все члены комиссии застрахованы, независимо от места голосования.

На всех избирательных участках пришедшим раздают маски и перчатки, измеряют температуру, а самих членов избирательных комиссий в Татарстане застраховали на 500 тыс. рублей от всех болезней.

Сегодня в Татарстане стартовали выборы Президента РТ и муниципальных депутатов, а также довыборы в Госдуму РФ и Госсовет РТ. 

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