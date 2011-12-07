Главный федеральный инспектор по РТ сделал свой выбор в дни досрочного голосования

Сегодня, в дни досрочного голосования, главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов пришел на избирательный участок № 65 сделать свой выбор. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Перед входом в здание гимназии № 96 в Вахитовском районе Казани ему, как и другим посетителям, измерили температуру, дали маску, а после предоставления члену избирательной комиссии его паспорта и одноразовую ручку с бюллетенями для голосования. За кого отдал свой голос Демидов сообщать не стал.

Голосование на участке проходит в строгом соответствии с законом и при соблюдении всех санитарных норм.