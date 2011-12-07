Ирина Александровская: Выборы для меня – всегда праздник

На избирательном участке № 222 г. Казани, что расположен в лицее № 146, свой выбор сделала уже в первый же день голосования, 11 сентября, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана, руководитель Русского национально-культурного объединения Республики Татарстан, член Общественной палаты Республики Татарстан Ирина Алексеевна Александровская.

Своими впечатлениями от идущих в эти в Татарстане осенних выборах она поделилась с корреспондентами «Казанских ведомостей».

— Очень удобно для жителей Казани, что голосование проходит в течение трех дней. Каждый может выбрать удобное для себя время, чтобы выполнить свой гражданский долг. Хочется стартовать в хорошем настроении в эти дни голосования для того, чтобы этот старт послужил и для меня и для моих близких и для друзей неким примером того, чтобы мы все вместе дружно пришли на голосование.

Выборы для меня всегда означают праздник. Причем это впитано еще с детских лет. А сегодня это ощущение праздника присутствует особенно — солнечный день настоящего «бабьего» лета, прекрасное настроение — все это не может быть не праздничным. Сами выборы очень важны для нас, жителей Татарстана. Это выборы Президента республики, а республика наша в авангарде всех дел в нашей стране. Татарстан является лидером, так же, как и наш Президент Татарстана Рустам Минниханов является лидером. И, конечно же, выборы в Казанскую городскую думу — это тоже очень важное событие для горожан, для столицы нашей республики. От того, каких депутатов мы изберем в городскую Думу, зависит благосостояние нашего города. Тем более, что он с каждым годом становится все краше и краше. Мы очень довольны теми грандиозными изменениями, которые происходят в Казани при поддержке Президента нашей республики Рустама Минниханнова, под руководством мэра Казани Ильсура Метшина. Мы радуемся тому, насколько благоустраивается Казань и в то же время — какое же большое внимание уделяется историческому центру, исторической памяти нашего города — что очень важно. Чтобы туристы, гости Казани, приезжая к нам, видели — это город с богатой тысячелетней историей. Вот это очень важно — чтобы много исторических памятников, исторических зданий и мест было сохранено, реставрировано и тогда наша Казань будет еще краше, заиграет всеми красками своей истории, своего настоящего и своего будущего.