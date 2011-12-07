Какую зиму предскажет нынешний сентябрь?

Судя по многолетним данным, среднестатистический сентябрь довольно контрастный месяц — межсезонник. В первые дни зачастую продолжается летняя жара. В дальнейшем до середины месяца обычно устанавливается нейтральный температурный режим, соответствующий спаду лета: ночью 5 — 10, днем 17 — 22 гр. тепла. Иногда с возвратом настоящего бабьего лета максимальные температуры в солнечные дни достигают 25 гр. В течение третьей декады начинает отчетливо проявляться осенний характер сентября — небо все чаще заволакивают облака, дожди становятся более продолжительными, ночи холодают, днем столбик термометра выше 10 — 15 гр. не поднимается. Были годы, когда при затоках арктического холода вместе с дождем появлялись и первые снежинки.

С началом осени постепенно верхушки деревьев покрываются желтым цветом, а некоторые деревья уже сбрасывают листву. Растения перестают развиваться, травы понемногу усыхают.

Весь живой мир в сентябре начинает готовиться к длинной зиме. Птицы сбиваются в стаи и поднимаются все выше в небо, как бы провожая последние мягкие солнечные лучи уходящих теплых деньков.

Сентябрьские ночи становятся все холоднее, солнечные дни постепенно сменяются на дождливые периоды в несколько дней с небольшими солнечными промежутками. Временами дует холодный северный или восточный ветер.

Первый месяц осени — прекрасное время для грибников, нынче грибов вдоволь в лесу и лесопосадках. Подводят итоги своей деятельности садоводы и огородники, которые все лето с любовью занимались землей и растениями.

Каким же обещает быть нынешний сентябрь? По прогнозу Гидрометцентра России погода в сентябре ожидается близкой к обычной, к которой мы привыкли. Предполагаемая среднемесячная температура — 11 гр. тепла, что соответствует многолетней норме. Ожидаемое количество осадков — 52 мм, что также близко к норме.

На первой неделе месяца преобладала сухая и теплая погода. В течение второй декады происходит понижение температуры, в отдельные дни возможны кратковременные дожди. В третьей декаде характер погоды изменится: местами пройдут более продолжительные дожди, температура опять понизится, в дневные часы она уже редко будет превышать отметку 13 — 18 гр. А в отдельные ночи перед восходом солнца заявят о себе заморозки в воздухе.

Интересны народные погодные приметы первого месяца осени, которые как раз можно будет проверить:

— сентябрьский гром предвещает теплую осень и снежную зиму;

— чем теплее и суше сентябрь, тем позднее придет зима;

— сентябрь слишком холодный — после зимы снег сойдет быстрее обычного и наступит ранняя весна;

— листья опадают с деревьев необычно поздно — к продолжительной и суровой зиме.

По данным климатического архива по Казани за 140-летний ряд наблюдений, самая низкая температура воздуха — 5,4 гр. мороза — отмечалась 30 сентября 1901 года. Абсолютный максимум по температуре за эти годы отмечен 4 сентября 1951 года — столбик термометра показал тогда 32,3 гр. тепла, а за ближайшие годы 32-градусная жара отмечалась 1 и 2 сентября 1995 года.

Судя по многолетним наблюдениям в Казани, на поверхности почвы заморозки вероятны в течение всего месяца, заморозки в воздухе обычно приходятся на вторую половину месяца.