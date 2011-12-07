Казанские школьники собрали почти 200 тыс. рублей для тяжелобольных детей

В рамках акции «Дети — детям» казанским школьникам удалось собрать свыше 180 тысяч рублей для больных малышей. Об этом сообщают представители Фонда им. Анжелы Вавиловой.

Мероприятие прошло в столице РТ уже в 4 раз. Акция была приурочена ко Дню знаний. Татарстанцам предлагалось подарить преподавателю 1 общую цветочную композицию от имени класса, а сэкономленные денежные средства перечислить на помощь детям, страдающих тяжелыми недугами. Девиз проекта — «Добро не завянет». В нынешнем году к событию присоединились учащиеся, их семьи и сотрудники столичных школ и гимназий.

— Мы признательны всем, откликнувшимся на наш призыв и принявшим участие в акции. К тому же этот год оказался очень сложным для каждого из нас, — заявил председатель правления Фонда им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

Полученные деньги будут направлены на приобретение продуктов лечебного питания, лекарственных препаратов и вспомогательных материалов для медицинского оборудования.

Помимо прочего, жители республики оказали помощь в сборе денег на презенты ко Дню знаний для пациентов, находящихся под опекой Казанского хосписа. Всем воспитанникам медико-социального учреждения вручили школьные сумки, учебники и канцелярские наборы.