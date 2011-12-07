Казанцы помнят об опасности коронавируса даже во время выборов

На 70 избирательном участке, расположенном на территории казанской общеобразовательной школы № 98, строго соблюдаются меры санитарной безопасности. Как сообщили корреспонденту «Казанских ведомостей», на участок не пропускают без медицинской маски и перчаток. Члены комиссии одеты в спецхалаты и снабжены средствами индивидуальной защиты.

«Голосующие не забывают о социальном дистанцировании, беспрекословно следуют указаниям Роспотребнадзора», — рассказали наблюдатели.

К слову, избирателей на участке было довольно много. Голосовать шли целыми семьями: по двое, трое и даже четверо человек.



