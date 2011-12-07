Кондратьев: Меры безопасности на участках являются ноу-хау избирательной системы

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев заявил, что меры безопасности на участках являются ноу-хау избирательной системы. Об этом передает ИА «Татар-информ».

В эфире информационного центра Центризбиркома России Кондратьев отметил, что сотрудники Роспотребнадзора, Минздрава и правоохранительных органов стали уже участниками этого процесса. По его словам, даже оппоненты говорят, что меры безопасности на участках являются ноу-хау отечественной избирательной системы.

Он напомнил о выдачи на участках бесплатных масок, перчаток и о решении страхования всех членов избирательных комиссий, сказав, что «это очень серьезная социальная и моральная мера».