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Кондратьев: Меры безопасности на участках являются ноу-хау избирательной системы

Сотрудники Роспотребнадзора, Минздрава и правоохранительных органов стали уже участниками этого процесса, отметил глава ЦИК РТ.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев заявил, что меры безопасности на участках являются ноу-хау избирательной системы. Об этом передает ИА «Татар-информ».

В эфире информационного центра Центризбиркома России Кондратьев отметил, что сотрудники Роспотребнадзора, Минздрава и правоохранительных органов стали уже участниками этого процесса. По его словам, даже оппоненты говорят, что меры безопасности на участках являются ноу-хау отечественной избирательной системы.

Он напомнил о выдачи на участках бесплатных масок, перчаток и о решении страхования всех членов избирательных комиссий, сказав, что «это очень серьезная социальная и моральная мера».

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