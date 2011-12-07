Марина Марюхнич: Предварительное голосование - это очень удобно

Сегодня на избирательном участке № 261, расположенном в лицее N35, что в ЖК

«Солнечный город», проголосовала игрок волейбольного клуба «Динамо — Казань» Марина Марюхнич.

«Предварительное голосование очень удобно, особенно для тех, кто постоянно занят. Знаю, что и специальные мобильные избирательные участки работают во многих дворах. Каждый может проголосовать, когда ему удобно. Здесь соблюдаются все меры безопасности. При входе измеряют температуру, дадут маску и перчатки, если вдруг забыл их дома», — рассказала Марина Марюхнич.