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Марина Марюхнич: Предварительное голосование - это очень удобно

игрок волейбольного клуба «Динамо — Казань» Марина Марюхнич проголосовала на избирательном участке №261

Сегодня на избирательном участке № 261, расположенном в лицее N35, что в ЖК 

«Солнечный город», проголосовала игрок волейбольного клуба «Динамо — Казань» Марина Марюхнич.

«Предварительное голосование очень удобно, особенно для тех, кто постоянно занят. Знаю, что и специальные мобильные избирательные участки работают во многих дворах. Каждый может проголосовать, когда ему удобно. Здесь соблюдаются все меры безопасности. При входе измеряют температуру, дадут маску и перчатки, если вдруг забыл их дома», — рассказала Марина Марюхнич.

КВ
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