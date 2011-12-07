Метшин доложил Минниханову о проектах по обеспечению транспортной доступности пригорода Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин доложил президенту РТ Рустаму Минниханову о проектах по обеспечению транспортной доступности в пригороде Казани, сообщает пресс-служба главы республики.

«Мы часто рассматриваем вопросы развития и сохранения исторического центра, но нельзя забывать и о жилых микрорайонах. Необходимо создавать условия для комфортного проживания для наших граждан, формировать благоприятную среду с учётом всей инфраструктуры, в том числе транспортной», — отметил Минниханов.

Метшин пообещал в ближайшее время доложить главе РТ о предпринимаемых шагах по данному вопросу.

Речь шла о строительстве дороги в направлении Пестречинского района, Большого Казанского кольца и обеспечении транспортом ЖК «Салават Купере». По мнению Минниханова, в «Салават Купере» необходимо развивать либо трамвайную линию, либо запускать метробусы.

Ранее Рустам Минниханов высказался о важности развития инфраструктуры в пригороде Казани, чтобы обеспечить рабочими местами местных жителей.