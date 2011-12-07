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Рустем Абязов не стал скрывать, кому отдал свой голос на выборах президента РТ

Художественный руководитель камерного оркестра La Primavera посетил избирательный участок №5 в Казани.

Художественный руководитель камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов посетил избирательный участок № 5 в Казани и один из первых проголосовал на выборах президента РТ, пишет ИА «Татар-информ».

На входе в избирательный участок Абязову измерили температуру и выдали комплект средств индивидуальной защиты. Избиратель показал паспорт члену избиркома с учетом дистанции, получил бюллетень и прошел в кабинку для голосования.

«Я не буду скрывать, за кого проголосовал. Я очень давно знаю этого человека, на сегодняшний день я вообще не вижу альтернативы Рустаму Нургалиевичу [Минниханову]. Он — человек, который поддержит в нужный момент», — сказал собеседник агентства.

Напомним, в Татарстане с 11 по 13 сентября проходят выборы президента РТ. Голосующие в Казани могут получить браслет-билет на концерт 13 сентября. 

КВ
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