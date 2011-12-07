Татарстанские наблюдатели готовы к Единому дню голосования

Наблюдатели РТ находятся в полной готовности к общероссийским выборам. Об этом сообщили в ИА «Татар-информ» на пресс-конференции, посвященной итогам подготовки наблюдателей к Единому дню голосования.

«В Татарстане всего 2807 избирательных участков. И на каждом из них уже присутствует по одному наблюдателю, — заявил региональный координатор Общероссийского общественного движения Корпус «За чистые выборы» в РТ Павел Соломонов.

Соломонов напомнил, что наблюдатель обязан сообщать обо всех нарушениях, замеченных на участке, а также пресекать их. По прибытии на участок в 7 утра, наблюдатели присылают отчетные фотографии. Фотоотчет обязателен каждые 1,5-2 часа в течение всего дня. Также наблюдатель должен оперативно отвечать на любые вопросы и запросы штаба.

Региональный координатор Корпуса «За чистые выборы» призвал обычных граждан также не оставаться равнодушными. И обо всех замеченных недочетах сообщать наблюдателю или председателю участковой избирательной комиссии.



