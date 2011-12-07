У «Дома Роналда Макдоналда» посадили фруктовый сад

Благотворительным фондом «Дом Роналда Макдоналда» ежегодно проводятся акции по озеленению и благоустройству территории Детской республиканской клинической больницы Минздрава РТ, в которых принимают участие как маленькие, так и взрослые жители «Дома Роналда Макдоналда». Вчера же в рамках визита Рушана Сахбиева был разбит фруктовый сад. Команда отделения банка вместе с детьми посадила на территории гостиницы яблони и груши. Деревья не только украсили территорию, но и стали символом добра и надежды для маленьких пациентов больницы и их родителей на долгие годы.